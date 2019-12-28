Дом сгорел в садоводстве «Кировец-3» в Петербурге

Ночью в субботу, 28 декабря, в петербургском садоводстве «Кировец-3» загорелся частный дом, сообщили в главке МЧС России по Петербургу и Ленобласти.
Пожар произошел в одном из домов по Морской улице. Местные жители сообщили о пожаре в 3:50 ночи. Частный дом горел на площади 48 квадратных метров. На место происшествия выехали две дежурные смены пожарно-спасательных частей региональной противопожарной службы.
Спасатели потушили огонь через два часа — в 5:31. О пострадавших не сообщается. Все обстоятельства и причины возгорания в садоводстве устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе полыхал частный дом. Огонь успел распространиться на площади 67 квадратных метров.