В Петербурге уничтожили 1,7 тонн груш и хрена из Польши

На одной из плодовоощных баз в Петербурге нашли 1,7 тонн санкционных груш и корней хрена. В город их привезли из Польши. Вся продукция уничтожена.
Рейд на овощебазе провели сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с представителями Северо-Западного Таможенного Управления.
В ходе проверки были обнаружены груши сорта «Конференция» и свежий корень хрена. У продукции отсутствовали товарно-сопроводительные документы. В качестве страны происхождения на маркировке значилась Польша, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.
Груши и корень хрена изъяли и увезли на полигон твердых бытовых отходов в Ленобласти. В пятницу, 17 января, они были уничтожены механическим способом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в декабре уничтожили 27 тонн польских груш.