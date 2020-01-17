В Петербурге уничтожили 1,7 тонн груш и хрена из Польши

Уничтожение санкционных груш и хрена в Петербурге. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Уничтожение санкционных груш и хрена в Петербурге. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

На одной из плодовоощных баз в Петербурге нашли 1,7 тонн санкционных груш и корней хрена. В город их привезли из Польши. Вся продукция уничтожена.

Рейд на овощебазе провели сотрудники Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с представителями Северо-Западного Таможенного Управления.

В ходе проверки были обнаружены груши сорта «Конференция» и свежий корень хрена. У продукции отсутствовали товарно-сопроводительные документы. В качестве страны происхождения на маркировке значилась Польша, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Груши и корень хрена изъяли и увезли на полигон твердых бытовых отходов в Ленобласти. В пятницу, 17 января, они были уничтожены механическим способом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в декабре уничтожили 27 тонн польских груш.