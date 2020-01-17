На уличные пространства и городскую среду в Петербурге выделят 3,4 млрд

Комитет по благоустройству Петербурга разработал программу по созданию общественных пространств в 2020 году. На эти цели из бюджета планируют выделить 3,4 млрд рублей.

Деньги направят на развитие комфортной городской среды и создание общественных пространств. Обустроить их планируют рядом с Суздальским озером, на набережной реки Смоленки, в Заневском парке и на набережной реки Охты, пишет АБН.

По словам главы комитета по благоустройству Сергея Малинина, в 2019 году в Петербурге создали 79 общественных пространств и 500 детских площадок.

Показатели эти превышают изначальные планы — 7 пространств и 203 площадки.

В городе благоустроили набережную реки Карповки, зону на Южной дороге, сад Даниила Гранина, Ивановский карьер, сад для детей с нарушением зрения и другие территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют завершить благоустройство северной части набережной Обводного канала. Разработкой проекта занимается комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).