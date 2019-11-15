Власти Петербурга поделились планами благоустройства набережной Обводного канала

Власти Северной столицы планируют завершить благоустройство северной части набережной Обводного канала на промежутке между мостом Степана Разина до нового моста через реку Екатерингофку.

О планах городского руководства стало известно в пятницу, 15 ноября. На данный момент в комитете по развитию транспортной инфраструктуры занимаются разработкой проекта и подготовкой соответствующей документации, что позволит определить сроки проведения работ.

Кроме того, на мосту через Екатерингофку планируется сделать трёхполосную автомобильную дорогу. Также, от улицы Степана Разина до Межевого канала вдоль набережной Обводного канала организуют одностороннее движение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Обводном канале откроется новый флагманский гипермаркет «Ленты» на месте сгоревшего филиала.