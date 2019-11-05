На Обводном канале открылся флагманский гипермаркет «Ленты»

На Обводном канале открылся флагманский гипермаркет &#171;Ленты&#187;
В ассортименте магазина 32,5 тысячи разнообразных товаров. Фото: pixabay.com

На месте уничтоженного пожаром в ноябре 2018 года гипермаркета открылся новый магазин «Ленты», с обновленной концепцией.

Компания представила новый филиал как флагманский. Площадь гипермаркета составляет восемь тысяч квадратных метров. Усовершенствованная концепция магазина подразумевает расширение ассортиментов товаров для здорового образа жизни, а также разнообразие винной продукции и свежих товаров.

Представители «Ленты» отмечают, что будут тщательно анализировать реакцию покупателей, чтобы понять, насколько успешным является обновленный формат. Если петербуржцы одобрят флагманский гипермаркет, новая концепция будет внедряться и в филиалы компании в других регионах.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзора постановил закрыть столовую «Ленты» после того, как в ней отравились 60 человек.

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