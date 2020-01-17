ЛОЭСК подключил к электроснабжению соцобъекты в Ленобласти

Работы провели в нескольких населенных пунктах региона.

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем рассказали в пресс-службе ЛОЭСК. К электроснабжению в Ленинградской области подключили сразу несколько социально-важных объектов. Так, в поселке Заборье выделили 250 киловатт электрической мощности для Дома культуры. Теперь здание сможет в случае чего получать свет по резервной схеме. В Лодейном Поле 60 киловатт мощности выделили для учебного корпуса местного техникума. В Гатчине поставку мощности увеличили в несколько раз для учебных заведений.

ЛОЭСК также взялся за повышение мощности Центра информационных технологий в Гатчине на Рощинской улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илья Трабер и Рамис Дебердеев купили 75% акций АО «ЛОЭСК». Деятельность компании распространится не только на 47 регион, но и на Петербург.