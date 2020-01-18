В Петербурге маленький ребенок выпал из окна

В Санкт-Петербурге по проспекту Мориса Тореза из окна второго этажа из одного из домов выпал ребенок.

Все произошло в 14:42 16 января. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

О произошедшем стало известно после обращения в полицию. Правоохранителям сообщили о данной ситуации 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

По предварительной информации все произошло из-за того, что родители не следили за ребенком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.