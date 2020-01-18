В Петербурге маленький ребенок выпал из окна

В Петербурге маленький ребенок выпал из окна
По факту произошедшего проводится проверка.Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге по проспекту Мориса Тореза из окна второго этажа из одного из домов выпал ребенок.

Все произошло в 14:42 16 января. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

О произошедшем стало известно после обращения в полицию. Правоохранителям сообщили о данной ситуации 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

По предварительной информации все произошло из-за того, что родители не следили за ребенком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.

дети ребенок чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах неизвестный ограбил квартиру на 140 тысяч
Полиция задержала студента, избившего мужчину у клуба в Петербурге
В Петербурге маленький ребенок выпал из окна
В Петербурге умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В доме на Петроградке на ребенка обрушился потолок
К 2022 году средний размер пенсии увеличится
Ford врезался в остановку на Московских воротах
Православные верующие проводят Крещенский сочельник