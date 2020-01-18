Врач предостерег от ошибок во время крещенских купаний

Купель должна быть оборудована, а рядом с ней должен находиться пункт обогрева. Фото: Baltphoto

Купель должна быть оборудована, а рядом с ней должен находиться пункт обогрева. Фото: Baltphoto

Врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов рассказал о главных ошибках во время крещенских купаний.

По его словам, окунаться нужно только там, где есть могут оказать первую помощь при необходимости.

«Лучше, когда рядом стоят спасатели и скорая», — рассказал он, сообщает ura.ru».

Купель должна быть оборудована, а рядом с ней должен находиться пункт обогрева. Врач посоветовал не допускать к крещенским купаниям детей и людей с хроническими болезнями.

«Окунаться лучше по пояс, не по сердце», — отметил он.

Ранее в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что купаться в Крещение нельзя при эпилепсии, туберкулезе, сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, язве желудке.

Экстренные службы заранее обратились к желающим окунуться в Крещение с просьбой купаться только в организованных местах, не пить алкогольные напитки перед купанием и покушать перед окунанием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к Крещению в Северной столице похолодает. По прогнозам синоптиков, в городе будет «правильная» зима с морозом и снегом. Так, с 16 января в Петербурге столбик термометра начнет стремительно опускаться ниже 0. К 19 января отметка покажет до – 5…-8 градусов, в этот же день обещают снег.