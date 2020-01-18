В Петербурге заключили под стражу лжеминера здания суда

Мужчина отправится за решетку до 16 марта 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Октябрьский районный суд принял решение отправить Виктора Николаева под стражу на один месяц и 28 дней. Его подозревают в предоставлении ложных сведений о готовящемся взрыве в здании Конституционного суда России. Он пробудет за решеткой до 16 марта текущего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «минеры» испортили новогодний утренник в детском саду Фрунзенского района. Из-за ложных сообщений об угрозе взрыва от анонимов дети, родители и воспитатели остались без новогоднего утренника. Их вывели на улицу сразу после начала праздника.