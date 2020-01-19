Юлия Савичева пожаловалась на свое здоровье

Певица вернулась из отпуска и пожаловалась на высокую температура.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем певица Юлия Савичева рассказала в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что недавно вернулась из отпуска и подхватила вирус в Москве. Сейчас она лежит дома с высокой температурой и не может вылечиться несколько дней. Савичева заявила, что ее врач пугает «страшными» данными о вирусе: он, мол, мутирует, поэтому лекарства перестают действовать.

Певица посоветовала подписчикам следить за своим здоровьем и в случае чего сразу обращаться к эксперту.

Напоминаем, что Роспотребнадзор посоветовал носить в многолюдных местах маску, чтобы не подхватить вирус. После улицы обязательно нужно мыть руки, а также чаще убираться дома.

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