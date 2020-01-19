«Впавшего в депрессию» лжеминера Конституционного суда в Петербурге арестовали

Нарушитель надеялся на подписку о невыезде и пригрозил суду "потерей себя как личности" в случае, если его оставят в СИЗО. Однако суд был непреклонен. Фото: pixabay.com

Нарушитель надеялся на подписку о невыезде и пригрозил суду "потерей себя как личности" в случае, если его оставят в СИЗО. Однако суд был непреклонен. Фото: pixabay.com

Житель Северной столицы, «впав в депрессию» после обращения президента Путина к Федеральному собранию, оставил полиции ложное сообщение о заминировании здания Конституционного суда.

По словам нарушителя, он прогуливался по центру города, размышляя над словами российского лидера, которые подействовали на петербуржца удручающе. Тогда мужчина решил обратиться в Конституционный суд с жалобой на несоблюдение прав и свобод. Выйдя из здания суда, он позвонил в полицию и сообщил о бомбе. По словам преступника, таким образом он хотел привлечь внимание к проблеме несправедливости.

Как объяснил подсудимый, не имеющий определенного места жительства, под словом «бомба» он имел в виду деятельность Конституционного суда РФ в течение последних десятилетий, которая может привести страну к разрушительным последствиям. Решением Октябрьского райсуда мужчина останется под стражей до марта 2020 года.

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