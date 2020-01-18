Депутата МО «Княжево» покусал агрессивный горожанин

Мужчина набросился на депутата, который сделал замечание из-за громкой музыки и дерзкого поведения.

Об этом стало известно сегодня, 18 января. Обо всем сообщает 78.ru. Депутат МО «Княжево» Илья Рубцов написал заявление в полицию после нападения в магазине на улице Народного Ополчения. Он отправился за продуктами, когда увидел странного мужчину. Горожанин громко слушал музыку и, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Депутат сделал ему замечание, после чего тот набросился на него и укусил за ухо.

Рубцов пошел в травмпукт, где ему обеззаразили рану, а затем в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками агрессора.

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