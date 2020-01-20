В Петербурге спустят на воду противоминный тральщик

В Северной столице на воду спустят противоминный корабль «Яков Баляев». Торжественное мероприятие пройдет в пятницу, 24 января.

Это судно стало четвертым из кораблей, созданных для военно-морского флота Российской Федерации в рамках проекта 12700. Спуск состоится в ближайшую пятницу на территории Средне-Невского судостроительного завода. Отметим, что первый корабль, «Александр Головин» передали в эксплуатацию ВМФ еще в 2016 году.

В концу 2018-го предприятие выполнило второй заказ, тральщик «Иван Антонов». На сегодняшний день завершаются ходовые испытания в Балтийском море третьей модели, «Владимира Емельянова».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Балтийском заводе успешно завершили испытания атомного ледокола «Арктика». Отметим, что это судно является мощнейшим в мире ледоколом.