Маршрутка и кроссовер не поделили дорогу на пересечении Заречной и Выборгского шоссе

ДТП с маршруткой и легковым авто. Фото: vk.com/spb_today

ДТП с маршруткой и легковым авто. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении Заречной улицы и Выборгского шоссе произошло ДТП с участием маршрутки. К месту происшествия прибыла скорая помощь.

Авария случилась в воскресенье, 19 января. По словам свидетелей, дорогу не поделили пассажирский транспорт и кроссовер. На опубликованных кадрах видно, что легковушка уперлась капотом в ограждение, а второй участник стоит прямо на «зебре».

«Маршрутка проскочить хотела», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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