Эксперты опознали тела погибших при крушении украинского Boeing 737 в Иране

Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

Крушение украинского самолета в Иране попало на видео. Фото: кадр видео

Специалисты иранского диагностического центра и лаборатории судебной медицины опознали тела погибших в результате авиакатастрофы в Иране, где разбился украинский Boeing 737.

Как сообщает новостное агентство Tasnim, всего эксперты установили личности 169 человек, которые стали жертвами авиакатастрофы. Всего на борту находились 176 человек. При крушении все члены экипажа и пассажиры погибли.

В Судебно-диагностическом центре также рассказали, что тела 150 погибших уже передали семьям. По словам представителя центра, тела были переданы родственникам, ранее предоставившим генетические материалы для проведения спецэкспертизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лавров о трагедии с самолетом в Иране: «Это человеческая ошибка».