Лавров о трагедии с самолетом в Иране: «Это человеческая ошибка»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал трагедию с украинским Boeing в Иране человеческой ошибкой.

«Это человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, по-моему, все уже поняли, и да, требует компенсации, это право родственников», — заявил Лавров, сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранним утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер Boeing-737, летевший из Махачкалы в столицу. В пятницу, 22 ноября, у самолета авиакомпании UTair, производившего посадку во Внуково, возникли проблемы со стойкой шасси.