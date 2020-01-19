Восемь человек стали жертвами пожара в доме инвалидов в Чехии

Утром в воскресенье, 19 января, в чешском городе Вейпрти произошла трагедия: загорелся дом для людей с ограниченными возможностями. Восемь человек погибли в огне, еще около 30 получили травмы.

Как сообщает местное издание iRozhlas, ссылаясь на данных городских властей, на месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты, включая немецких спасателей. Подмога из Германии пришла по причине того, что Вейпры находятся на границе двух стран. Причины пожара остаются неизвестными.

По словам директора муниципальной службы города, в доме проживают мужчины с ограниченными возможностями или психическими расстройствами. Всего пациентов насчитывается около 30 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два ребенка погибли в пожаре в Иркутской области.