Иномарка и отечественное авто столкнулись на проспекте Большевиков

Дорожная авария, участниками которой стали автомобили Lexus и Lada, произошла в Невском районе Петербурга, неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков».

Как рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», инцидент произошел в воскресенье вечером, 19 января, на перекрестке проспекта Большевиков с улицей Коллонтай. Судя по снимкам аварии, иномарка въехала в бок отечественному авто. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

По словам свидетелей ДТП, столкнувшиеся автомобили не мешают проезду и не провоцируют пробку.

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