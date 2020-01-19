Иномарка и отечественное авто столкнулись на проспекте Большевиков

Иномарка и отечественное авто столкнулись на проспекте Большевиков
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Дорожная авария, участниками которой стали автомобили Lexus и Lada, произошла в Невском районе Петербурга, неподалеку от станции метро «Проспект Большевиков».

Как рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», инцидент произошел в воскресенье вечером, 19 января, на перекрестке проспекта Большевиков с улицей Коллонтай. Судя по снимкам аварии, иномарка въехала в бок отечественному авто. Других подробностей произошедшего на данный момент нет.

По словам свидетелей ДТП, столкнувшиеся автомобили не мешают проезду и не провоцируют пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каршеринг припарковался на бетонных «антипарковщиках» в Петербурге.

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