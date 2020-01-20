В Петербурге заметили переезжающий дорогу на «зебре» BMW

BMW вместе с пешеходами пересекает проезжую часть по «зебре». Фото: "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

BMW вместе с пешеходами пересекает проезжую часть по «зебре». Фото: "Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы заметили, как легковой автомобиль марки BMW переезжал дорогу по пешеходному переходу.

Об этом рассказали очевидцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным снимкам, BMW вместе с пешеходами пересекает проезжую часть по «зебре».

«Зато по правилам, на зелёный же переезжает», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.