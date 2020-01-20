Спасатели потушили 14 горящих строительных вагончиков в Петергофе

В ночь на 20 января в Петергофе произошел пожар.

Пожар произошел на улице Новые Заводы, дом № 50, корпус 5. Там загорелись 14 железных по деревянной обрешетке строительных вагончика, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Сообщение о пожаре поступило в 00:57. К 03:27 с огнем справились. Вагончики спасти не удалось, их сгоревшие остова разобрали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар начался во дворе на улице Рубинштейна в центре Северной столицы в ночь на понедельник, 20 января. На месте работают спасатели.