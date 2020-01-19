Пожар во дворе на Рубинштейна стал причиной перекрытия дороги

Пожар во дворе на Рубинштейна стал причиной перекрытия дороги
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Пожар начался во дворе на улице Рубинштейна в центре Северной столицы в ночь на понедельник, 20 января. На месте работают спасатели.

Как рассказали горожане в петербургской группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», из-за пожара во дворе одного из домов пришлось перекрыть движение по улице Рубинштейна. Судя по опубликованным в соцсети фотографиям, на месте работают пожарные, оперативная группа и бригада реанимации.

О возможных пострадавши на данный момент не сообщалось. Причины и последствия пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация приехала на место ДТП с такси на Ленсовета.

новости спб перекрыта дорога пожар рубинштейна
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожар во дворе на Рубинштейна стал причиной перекрытия дороги
Неизвестный открыл стрельбу на Гавайях, погибли полицейские
Стали известны источники доходов Михаила Мишустина
Врачи рассказали о снижающих давление продуктах
Лесные пожары в Австралии сменились сильными ливнями
Названы лучшие фильмы XXI века
В Тихвине начало затапливать придомовые территории
Иномарка и отечественное авто столкнулись на проспекте Большевиков