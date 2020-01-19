Пожар во дворе на Рубинштейна стал причиной перекрытия дороги

Пожар начался во дворе на улице Рубинштейна в центре Северной столицы в ночь на понедельник, 20 января. На месте работают спасатели.

Как рассказали горожане в петербургской группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», из-за пожара во дворе одного из домов пришлось перекрыть движение по улице Рубинштейна. Судя по опубликованным в соцсети фотографиям, на месте работают пожарные, оперативная группа и бригада реанимации.

О возможных пострадавши на данный момент не сообщалось. Причины и последствия пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реанимация приехала на место ДТП с такси на Ленсовета.