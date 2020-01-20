Премьер Украины рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в органах государственной власти работают «негодяи и подонки».

Он отметил, что пока их «не всех вычистили».

«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти», — отметил он, сообщает телеканал «Украина 24».

Гончарук добавил, что большинство из них сейчас испытывают сильный дискомфорт, потому что уже лишились, либо в скором времени потеряют свои коррупционные схемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Приморский районный суд отправил начальника отдела территориального управления Росимущества в Петербурге Михаила Ставпенка под домашний арест до конца июня 2019 года. По данным следствия, древесину незаконно вывозили из Северо-Западного лесничества в Выборгском районе Ленобласти.