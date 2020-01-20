Жителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о гололеде и сильном ветре

Жителей Петербурга и Ленобласти предупреждают о гололеде и сильном ветре
Водителей призывают не забывать о возможном гололеде. Фото: pixabay.com

Рабочая неделя начнется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с ветра и дождей, согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сегодня, 20 января, в прибрежных районах Ленобласти будет дуть сильный ветер, порывы которого местами достигнут 15 м/с. На региональных трассах появится гололед, который может стать причиной многих ДТП.

Как сообщают синоптики, ветер будет бушевать на территории региона как минимум до вторника: его порывы усилятся до 18 м/с. Местные спасатели рекомендуют обходить деревья и рекламные конструкции стороной, а также не парковать автомобили рядом с ними.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге самый теплый январь за 140 лет.

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