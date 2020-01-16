В Петербурге самый теплый январь за 140 лет

В Северной столице среднесуточная температура в январе стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений, то есть, с 1881 года.

В течение 140 лет не было такого теплого месяца, хотя, как правило, январь — время крещенских морозов. О невероятном потеплении в четверг, 16 января, на мероприятии, посвящённом Крещению, рассказал ведущий синоптик города на Неве Александр Колесов.

По его словам, средняя температура в первой половине января составила 2 градуса выше нуля. Раньше беспрецедентным был январь 2007 года, но тогда температура воздуха все же была значительно ниже — 1,4 градуса тепла. По мнению метеоролога, грядущие декады января также принесут Петербургу новые рекорды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об отчете дорожных служб по «зимней» уборке. Из подготовленных 100 тыс. тонн соли использовали лишь 5 тысяч. Однако в конце января все должно измениться: в город придет настоящая зима.