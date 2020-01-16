В Петербурге самый теплый январь за 140 лет

В Петербурге самый теплый январь за 140 лет
Дожди в январе стали привычными для петербуржцев. Фото: Baltphoto

В Северной столице среднесуточная температура в январе стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений, то есть, с 1881 года.

В течение 140 лет не было такого теплого месяца, хотя, как правило, январь — время крещенских морозов. О невероятном потеплении в четверг, 16 января, на мероприятии, посвящённом Крещению, рассказал ведущий синоптик города на Неве Александр Колесов.

По его словам, средняя температура в первой половине января составила 2 градуса выше нуля. Раньше беспрецедентным был январь 2007 года, но тогда температура воздуха все же была значительно ниже — 1,4 градуса тепла. По мнению метеоролога, грядущие декады января также принесут Петербургу новые рекорды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об отчете дорожных служб по «зимней» уборке. Из подготовленных 100 тыс. тонн соли использовали лишь 5 тысяч. Однако в конце января все должно измениться: в город придет настоящая зима.

аномальное потепление погода потепление санкт-петербург январь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сын автора «Властелина колец» умер, не дожив до ста лет
Врач перечислил продукты, помогающие при похмелье
Краневиттер может покинуть «Зенит» и уйти в «Монтеррей»
В Петербурге самый теплый январь за 140 лет
Эксперт, предсказавший снижение курса рубля до 200 рублей за доллар, объяснился
На бесснежные дороги Петербурга высыпали всего 5 тысяч тонн соли
На Варшавской спилили деревья, петербуржцы расстроились
На пересечении Просвещения и Руднева в ДТП пострадали два человека