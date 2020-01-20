После драки на улице Жени Егорова пенсионер попал в больницу

Пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении пенсионера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел ночью 19 января рядом с домом №8 по улице Жени Егорова.

По предварительной информации, драка между мужчиной и пожилым человеком завязалась после разгоревшейся ссоры.

Сейчас пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Василеостровского района поступил сигнал, что у кафе «Учкудук» на 9-й линии Васильевского острова слышны крики и выстрелы.