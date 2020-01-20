Рабфаковский переулок остался без воды и света после аварии

Рабфаковский переулок остался без воды и света после аварии
Дом остался без воды и электричества. Фото: pixabay

Жители домов в Рабфаковском переулке в Невском районе Петербурга почти сутки сидели без горячего водоснабжения и электроэнергии.

Жильцы одного из домов по Рабфаковскому переулку внезапно почувствовали запах гари в воскресенье днем. Один из жильцов вышел в парадную, чтобы проверить источник запаха и увидел идущий из электрощитка дым. Из-за аварии жители дома остались без света, сообщает 78.ru.

Днем ранее в этом же доме произошла коммунальная авария — прорыв трубопровода, которая оставила местных жителей без горячего водоснабжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар во дворе на Рубинштейна стал причиной перекрытия дороги. Судя по опубликованным в соцсети фотографиям, на месте работают пожарные, оперативная группа и бригада реанимации.

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Рабфаковский переулок остался без воды и света после аварии