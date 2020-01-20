В Ломоносове задержали стрелявшего из «Мерседеса» водителя

Житель Ломоносова несколько раз выстрелил в воздух из пистолета, находясь в автомобиле марки «Мерседес Бенц».

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция Петродворцового района получила информацию о том, что возле дома №39 по Ораниенбаумскому проспекту кто-то несколько раз выстрелил в воздух из своего авто и скрылся. Позвонившие в полицию очевидцы не разглядели марку машины и госномера.

Для поиска злоумышленника оперативникам пришлось изъять записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома, возле которого все произошло. Оказалось, что неизвестный был за рулем авто «Мерседес Бенц»: он выстрелил несколько раз в воздух и скрылся.

Позднее машина была обнаружена на улице Победы. Владельцем этого авто оказался 27-летний житель Ломоносова, его задержали. При себе у автовладельца имелся пистолет Макарова и патроны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист выстрелил в пассажира в Петербурге.