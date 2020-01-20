В Петербурге работника академии балета обокрали на 168 тысяч рублей

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту хищения денег с банковской карты заведующего художественно-постановочной частью учебного театра академии балета.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 19 января в полицию обратился 33-летний работник академии балета и рассказал, что утром в тот же день он обнаружил пропажу своего телефона за 47 тысяч рублей.

Днем, находясь в своей квартире на Садовой улице, он также обнаружил пропажу своего кошелька, в котором была тысяча рублей и банковские карты.

После обнаружения пропажи мужчина позвонил на горячую линию банка и выяснил, что кто-то списал с его карты 121 тысячу рублей. При этом он не знает, при каких обстоятельствах пропали его вещи. Общая сумма ущерба составила 168 тысяч рублей.

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