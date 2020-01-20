Ночью в Кировском районе Ленобласти горели квартира и дача

В Ленинградской области в ночь на 20 января произошло два пожара в Кировском районе. В СНТ под Шлиссельбургом загорелась дача, а в Кировске — квартира.

Согласно данным главка МЧС России по региону, пожарные получили сообщение о квартирном пожаре в Кировске почти в два часа ночи. На месте происшествия работали восемь пожарных с использованием двух машин спецтехники. Загоревшуюся обстановку в квартире на площадь 1 кв.м. потушили за полчаса.

Ближе к четырем часам ночи произошел второй пожар — в садоводстве «Восход-2». Там на Песочной улице загорелся частный дом. С пожаром боролись девять спасателей и две спецмашины. Огонь распространился по площади 16 кв.м, с пожаром удалось справиться за час.

По предварительным данным 47news, на пепелище в доме были найдены обгоревшие останки человека. Его личность устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили 14 горящих строительных вагончиков в Петергофе.