Макаров намерен запретить строительство на Петровской косе

На участке Петровской косы в Петербурге могут запретить любое строительство. С инициативой выступил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Речь идет о сквере и территории Речного яхт-клуба. Участок Макаров предлагает включить в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

«Сквер и территорию яхт-клуба предлагается внести в перечень территорий ЗНОП городского значения, что наложит запрет на любое строительство. Это делается в интересах жителей нашего города», — заявил Макаров.

Спикер подчеркнул, что получил множество обращений от жителей Петроградской стороны и яхтсменов, которых беспокоят планы по застройке Петровской косы. Они опасаются, что на месте парковой зоны возведут коммерческую недвижимость.

Ранее сообщалось, что Статус ЗНОП ставит под угрозу анонсированный ранее проект частичного редевелопмента Петровской косы. Концепцию реконструкции яхт-клуба представило архитектурное бюро ООО «Проектная культура».