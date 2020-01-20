Проблему опасного золоотвала на Дальневосточном проспекте может решить полная рекультивация

Недавно на территории квартала СУН-16 местные жители встретились с представителями администрации Невского района для обсуждения проблемы вывоза золоотвалов. Уже на протяжение многих лет данная тема очень беспокоит жильцов района, однако местное руководство пока не нашло решения.

Бывшая промзона стала жилой, но не безопасной

Наиболее проблемной зоной считается пересечение Дальневосточного проспекта и улицы Зольной. Именно на этот участок в период с 1950 по 1970 года, когда район считался промышленным, свозилась угольная зола с ТЭЦ-2. Однако со временем город разросся и некогда бывшую промзону заполнили жилые дома.

Когда настал 2011 год, руководство Санкт-Петербурга решило отдать опасную территорию застройщикам жилых комплексов. Однако при этом было поставлено условие полной рекультивации земель, что оценивалось на тот момент для девелоперов в 25% (от общей проектной сметы). Оценку, исходя из экологических норм, строительные компании должны были получать от Роспотребнадзора.

В итоге на сегодняшний день выстроен целый жилой квартал, куда смогли заселиться многодетные семьи, ветераны боевых действий, ребята из детских домов. Но, как оказалось, не попавшие под застройку, расположенные рядом с домами участки золоотвала до сих пор так и не очищены.

Здоровье жителей района напрямую зависит от властей

Оставшийся в районе золоотвал сам по себе не несет серьезной опасности для местных жителей. Однако под воздействием природной эрозии захоронения способны вскрыться, высвободив на волю зольную пыль с большим содержанием тяжелых металлов. Она крайне опасна для человеческого организма и может достигать даже самых высоких этажей жилых домов. Кроме того, очень часто пустырь используется в качестве нелегальной свалки, что тоже может привести к экологическим проблемам в данном районе.

Борьба властей с нелегальной свалкой носит временный характер, ведь спустя какое-то время правонарушители возвращаются к золоотвалу. Единственным выходом является полное освоение всей территории, рекультивация земли, вывоз мусора и строительство новых объектов. К примеру, возведение детского сада, школы или парка.

Рано или поздно проблема должна решиться. И все зависит от властей, насколько быстро и качественно пройдет освоение территории. Это может произойти спокойно и постепенно, исходя из адекватных планов, или же в экстренном порядке, когда в конечном счете золоотвал вскроется и возникнет угроза здоровью местного населения.