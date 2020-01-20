Линченко представил нового главу комитета по строительству Креславского

Линченко представил нового главу комитета по строительству Креславского
Игорь Креславский (справа). Фото: rsti.ru

Комитет по строительству Петербурга возглавил Игорь Креславский. Нового председателя коллективу представил вице-губернатор Николай Линченко.

Распоряжение о назначении Креславского 20 января подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. На посту он сменил Леонида Кулакова.

Линченко отметил, что Креславский имеет большой опыт работы в отрасли, в том числе, с государственным заказом.

«Главное, продолжать работу всех участников на результат, на развитие строительного комплекса города», — добавил вице-губернатор.

Он также поблагодарил экс-главу комитета Леонида Кулакова за проделанную работу. Линченко подчеркнул, что 2019 год был сложным, но многое удалось выполнить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по строительству Леонида Кулакова. Ведомство он возглавлял с февраля 2018 года.

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