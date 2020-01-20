Окровавленного мужчину из Всеволожска нашла его жена во время прогулки с собакой

Медики госпитализировали 42-летнего мужчину после избиения возле подъезда во Всеволожском районе Ленобласти. Скорую вызвала жена потерпевшего, которая обнаружила его лежащим в луже крови.

Как сообщает 47news, полиция Всеволожска получила сообщение о госпитализации местного жителя от дома по Взлетной улице во Всеволожске. Врачи диагностировали у него множество гематом и переломов.

Согласно предварительным данным, как рассказала его супруга, утром женщина выла на прогулку с собакой и нашла супруга в луже крови и без сознания. Рядом с ним стоял некий мужчина, заявивший что он ударил его один раз, а потерпевший упал и разбил голову.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранта посадят в тюрьму за попытку угона машины ГИБДД вместе с правоохранителем.