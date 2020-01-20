Угонщик велосипедов с пистолетом отделался «условкой» в Петербурге

В Петербурге Ленинский районный суд приговорил обвиняемого в разбое Андрея Бунтова к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, прошлым летом житель Петербурга напал на двоих велосипедистов, которые решили перекусить в «Бургер Кинге» на Загородном проспекте.

Вооруженный пистолетом Бунтов выстрелил в лицо одному из молодых людей, а после начал угрожать убийством второму велосипедисту. В итоге он уехал на одном велосипеде, стоимость которого потерпевшие оценили в 50 тысяч рублей.

Оба потерпевших остались в живых, однако подробностей об их состоянии после нападения не приводится. Бунтов признал свою вину и был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроков три года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят похитителя 11 велосипедов.