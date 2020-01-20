Маршрутки исчезнут с улиц Петербурга уже в июле

Маршрутки исчезнут с улиц Петербурга уже в июле
Маршрутки хотят убрать с улиц города. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В городе приняли новую систему общественного транспорта.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В ходе заседания обсуждали транспортную реформу, в результате пришли к нескольким выводам. Во-первых, все маршрутки будут убраны с улиц города в июле 2020 года. Во-вторых, власти закупят новые автобусы, которые должны будут служить до семи лет. Также депутаты обещают пересмотреть ряд маршрутов, основываясь на обращениях горожан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко пообещал разобраться с нехваткой автобусов в Тосненском районе. Особенно остро проблема ощущается в утренние часы. В девять автобус покидает садоводство переполненным, в итоге студентам и детям приходиться ловить попутки или ехать на такси.

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Маршрутки исчезнут с улиц Петербурга уже в июле