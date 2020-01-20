У Гостиного двора нашли подозрительный рюкзак, ОМОН уже в пути

У Гостиного двора нашли подозрительный рюкзак, ОМОН уже в пути
Непонятно, есть ли в рюкзаке опасные предметы. Фото: группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»/ ВК

Подземный переход у станции метро временно перекрыли.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что у Гостиного двора нашли подозрительный рюкзак – возможно, в нем лежит опасный предмет. На место вызвали сотрудников спецслужб, в том числе ОМОН. Пока что оставленный рюкзак накрыли бронежилетами.

«Ждут ОМОН»,

— пишут свидетели, обходя переход стороной.

Напоминаем, что сегодня эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах. Пока ни одной отыскать не удалось. Петербуржцев просят сохранять бдительность и говорить о подозрительных сумках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ударивший сотрудника ОМОН фанат «Зенита» получил условный срок. Инцидент произошел 3 августа у «Газпром Арены». Согласно данным следствия, мужчина умышленно ударил ногой по ноге сотрудника ОМОН.

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