14-летнюю девочку уличили в участии в групповых оргиях в Пушкине

14-летнюю девочку уличили в участии в групповых оргиях в Пушкине
В полицию обратилась мать девочки из Пушкина. Фото: pixabay.com

Подросток занималась сексом с ровесниками на протяжении полугода.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Жительница Пушкинского района обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и заявила, что уличила свою 14-летию в участии в групповых оргиях. По предварительным данным, девочка 2005 года рождения регулярно на протяжении полугода занималась сексом с парнями 2001 года рождения, сообщили gazeta.spb.ru. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, заявление петербурженки проверяется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьников из Ленобласти подозревают в изнасиловании оператора почты. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал двоих школьников, учащихся в восьмом и девятом классе. Они находились на указанной даче

оргия подросток пушкин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
14-летнюю девочку уличили в участии в групповых оргиях в Пушкине
На проспекте Науки ДТП, трамвайное движение парализовано
Власти Петербурга хотят сделать парковку вместо велодорожки на Фонтанке
На Мурманском шоссе произошло серьезное ДТП, есть погибшие
Прорыв кипятка на Крыленко устранят к утру
Беглов рассказал о планах по выполнению поручений президента
В Конституции закрепят индексацию пенсий и минимальных зарплат
Дочь звезды Comedy Woman затравили из-за внешности