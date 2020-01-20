14-летнюю девочку уличили в участии в групповых оргиях в Пушкине

Подросток занималась сексом с ровесниками на протяжении полугода.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Жительница Пушкинского района обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и заявила, что уличила свою 14-летию в участии в групповых оргиях. По предварительным данным, девочка 2005 года рождения регулярно на протяжении полугода занималась сексом с парнями 2001 года рождения, сообщили gazeta.spb.ru. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела, заявление петербурженки проверяется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьников из Ленобласти подозревают в изнасиловании оператора почты. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал двоих школьников, учащихся в восьмом и девятом классе. Они находились на указанной даче