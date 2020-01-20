Власти Петербурга хотят сделать парковку вместо велодорожки на Фонтанке

Возможная демаркировка грозит велодорожке вдоль набережной Фонтанки. Вместо неё могут организовать дополнительные парковочные места.
Судьбу велодорожки будет решать городская администрация совместно с «Петербургским велообществом». Принять участие в рабочем совещании велоактивистов пригласила глава муниципального совета МО «Сенной округ» Наталья Астахова. Обсуждение состоится в среду, 22 января.
Об этом рассказали представители «Петербургского велообщества» в официальной группе «Вконтакте». В воскресенье, 19 января, участники сообщества опубликовали фотографию дорожного знака, запрещающего проезд велосипедистам. Он появился возле пересечения набережной Фонтанки с Невским проспектом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что серийного угонщика велосипедов в Петербурге приговорили к условному сроку.