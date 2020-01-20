Выставку Дейнеки и Самохвалова в Манеже посетили 112 тысяч человек

Выставку Дейнеки и Самохвалова в Манеже посетили 112 тысяч человек
Александр Самохвалов "Девушка в футболке". Фото: vk.com/manegepetersburg

Впечатляющую выставку двух отечественных художников-соцреалистов в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге за два месяца месяца работы посетили 112 тысяч человек.

Экспозиция открылась 18 ноября прошлого года и завершила работу в воскресенье, 19 января. Масштабная работа организаторов привела к потрясающим результатам. В здании Манежа удалось соединить более 300 работ Александра Дейнеки и Александра Самохвалова из 37 музейных собраний и 9 частных коллекций.

Выставка, как и приуроченная к ней культурная программа, вызвала ажиотаж среди петербуржцев и гостей города. По данным ТАСС, 112 тысяч человек посмотрели на «диалог» двух известных соцреалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о минималистичных современных скульптурах под названием «Самые красивые лошади в мире», появившихся возле Манежа.

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