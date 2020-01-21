Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам за взятки

Бывший глава Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй приговорен к 13 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Его признали виновным во взяточничестве на сумму более $2 млн.

Приговор 21 января вынес суд средней ступени города Тяньцзинь. Мэн Хунвэю предстоит провести 13,5 лет в тюрьме и выплатить штраф в размере 2 млн юаней.

С приговором он согласился и обжаловать его не собирается. Свою вину экс-глава Интерпола признал, сообщают «РИА Новости».

Напомним, Мэн Хунвэй возглавлял Интерпол с 2016 года. В сентябре 2019 он исчез во время поездки в Китай. Месяц спустя власти страны сообщили, что его задержали по подозрению в коррупции. После проведения расследования Мэн Хунвэя исключили из партии и сняли со всех государственных постов.

Жена экс-главы Интерпола, получившая политическое убежище во Франции, утверждает, что дело её мужа является политическим преследованием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава управления МВД по республике Коми Виктор Половников арестован по делу о взятке.