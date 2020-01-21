В Петербурге появится «проездной на час» после отмены маршруток

В Петербурге появится &#171;проездной на час&#187; после отмены маршруток
Реформа предполагает отмену целого ряда коммерческих маршрутов. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге после полного введения транспортной реформы и отмены маршруток, местным жителям придется ездить на общественном транспорте с пересадками. Городские власти намерены решить эту проблему введением единого проездного билета на час.

В Смольном не хотят отказываться от транспортной реформы, в рамках которой количество маршрутов транспорта в Петербурге сократится до 484. Однако, использование «проездного на час» должно компенсировать расходы для льготных категорий граждан.

Согласно планам, в середине июля ко всем проездным «Подорожник» должны подключить пересадочный тариф, позволяющий в течение часа пересаживаться на любые виды наземного общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная реформа летом оставит Петербург без маршруток.

новости спб проездной смольный траснпортная реформа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбербанк подал иски к «Интерторгу» на 8 млрд рублей
На Дворцовой площади поселили большую ящерицу
ДТП спровоцировало пробку на Литейном мосту
На благоустройство Петербурга выделят 3,4 миллиарда
Экс-глава Интерпола приговорен к 13,5 годам за взятки
В Петербурге появится «проездной на час» после отмены маршруток
Мартин Скорсезе снимет фильм с Ди Каприо и Де Ниро
Из Белоруссии в Россию не пустили тонны сыра и корма для кошек