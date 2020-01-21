В Петербурге появится «проездной на час» после отмены маршруток

В Петербурге после полного введения транспортной реформы и отмены маршруток, местным жителям придется ездить на общественном транспорте с пересадками. Городские власти намерены решить эту проблему введением единого проездного билета на час.

В Смольном не хотят отказываться от транспортной реформы, в рамках которой количество маршрутов транспорта в Петербурге сократится до 484. Однако, использование «проездного на час» должно компенсировать расходы для льготных категорий граждан.

Согласно планам, в середине июля ко всем проездным «Подорожник» должны подключить пересадочный тариф, позволяющий в течение часа пересаживаться на любые виды наземного общественного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная реформа летом оставит Петербург без маршруток.