Дорожный знак упал на припаркованный автомобиль в переулке Талалихина

Владелец машины не очень обрадуется этой картине. Фото: vk.com/spb_today

Владелец машины не очень обрадуется этой картине. Фото: vk.com/spb_today

В переулке Талалихина автомобиль марки Toyota пострадал от падения временного знака.

Как рассказали очевидцы, временный знак о закрытии движения в связи с ремонтными работами упал прямо на припаркованную машину.

В итоге у автомобиля отвалилось зеркало заднего вида. После инцидента у машины осталась вмятина на капоте. Владелец машины не очень обрадуется этой картине.

«В переулке Талалихина упал временный знак на припаркованную Тойоту, кто-то будет в ярости», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП, участником которого стал автомобиль «Яндекс-Такси», произошло вечером 19 января. По данным отдела пропаганды ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, водители получили легкий вред здоровью.