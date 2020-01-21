Юрий Чайка станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Юрий Чайка станет полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе
Юрий Чайка. Фото: genproc.gov.ru

Экс-генпрокурор России Юрий Чайка станет полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. До этого момента этот пост занимал Александр Матовников.

Предложение стать полпредом президента на Северном Кавказе сделал Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Юрий Чайка занимал пост генпрокурора более 13 лет, с 23 июня 2006 года. В понедельник, 20 января 2020 года он подал в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Вместо Игоря Чайки генпрокурором РФ может стать заместитель главы Следственного комитета Игорь Краснов. Его кандидатуру Совету Федерации предложил Владимир Путин.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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