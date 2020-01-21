В Ленобласти произошел скачок цен на зерно, масло и рыбу

В Ленинградской области в минувшем году произошел рост цен на пшено, рыбу, масло и творог. В целом продукты подорожали на 2,45%, согласно данным Петростата.

Согласно итогам 2019 года, в Ленобласти индекс потребительских цен вырос почти на 3%. Стоимость продовольственных товаров увеличилась на 2,4%.

Сильнее всего выросли цены на пшено, которое подорожало на 11,4%. Мороженая рыба теперь стоит на 10,5% дороже — порядка 252 рублей за килограмм. Почти на тот же процент увеличилось в цене и сливочное масло. А жирный творог подорожал на 10,1%.

Также произошел рост цен на пшеничную муку, гречневую крупу, соль, хлеб, молочные продукты и красное мясо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали о подорожавших за 2019 год продуктах.