Эксперты рассказали о подорожавших за 2019 год продуктах

Больше всего россияне начали переплачивать за крупы и бобовые.

Об этом стало известно 10 января. Данные опубликовал Росстат на своем сайте. Сильнее всего за прошлый год подорожали крупы и бобовые – цена увеличилась на 15,2%. За 2019 год подорожало сливочное масло – на 10%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%, молоко и молочная продукция на 6,1%. Также ценник вырос на макаронные изделия, на рыбу и морепродукты.

Есть и такие продукты, которые стали дешевле. Среди них рекордсменом стал сахарный песок. Упала стоимость куриных яиц и подсолнечного масла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России могут подорожать хлеб и овощи. Вместе с тем в 2020 году повысится спрос и на базовые продукты питания. Аналитики отметили, что чаще всего это приводит к подорожаниям.