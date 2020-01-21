Зеленский хочет уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации

Пока что президент не подтверждал слух, распространяемый украинскими изданиями.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. О намерении президента Украины Владимира Зеленского пишет портал kordon.org.ua, ссылаясь на собственные источники. В материале сказано, что глава страны заявил об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской горадминистрации еще несколько дней назад. Издание также предоставило видеозапись, на которой Зеленский говорит, что подпишет приказ об отстранении Кличко.

Напоминаем, что в октябре 2019 года в Украине поддержали законопроект, согласно которому мэр Киева и глава КГГА – это разные должности, а, значит, Кличко должны избрать на нее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Украине возбудили уголовное дело против Виталия Кличко. Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.