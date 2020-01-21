Петербург может затопить из-за сильного ветра

Петербург может затопить из-за сильного ветра
Река Нева. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Уровень воды в Неве поднялся на 1,2 метра. Дамбу частично закрыли.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщается на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений. Уровень воды в Неве уже поднялся на 1,2 метра – вторую ночь подряд Санкт-Петербургу грозит наводнение. Всему причиной сильные порывы ветра, которые достигают 17 метров в секунду. Из-за этого дамбу пришлось частично закрыть.

В МЧС предупреждают, что стоит быть внимательнее – автомобилистам не нужно оставлять машины под деревьями, а пешеходам надо обходить стороной хлипкие конструкции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербургу снова грозит наводнение: Нева поднялась более чем на 1,2 метра. Тепло и слякоть сменились порывистом ветром, нагоняющим волну в Финском заливе. В течение понедельника, 20 января, вода значительно поднялась.

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