На ж/д платформе станции Проспект Славы петербуржцы заметили енота

Хозяин нашелся спустя пару часов после того, как зверя обнаружили возле платформы. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Хозяин нашелся спустя пару часов после того, как зверя обнаружили возле платформы. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Поздним вечером жители Купчино обнаружили возле железнодорожной станции Проспект Славы енота. Животное выглядело напуганным и потерявшимся.

Как рассказывают очевидцы, зверь притаился в кустах. Неравнодушные петербуржцы попытались оказать помощь еноту и поймать его. Однако дикое животное не шло на контакт, енот лишь забился под бетонную плиту. О произошедшем вечером 21 января сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Позже потерявшегося енота все-таки удалось отловить, и выяснилось, что на самом деле это енотовидная собака. Активисты разместили объявление о поиске хозяина. К счастью, история завершилась удачно и владелец экзотического животного нашелся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о сове со сломанным крылом, чудом найденной и спасенной жителями Северной столицы.