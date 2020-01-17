В Петербурге чудом спасли сову со сломанным крылом

В Петербурге чудом спасли сову со сломанным крылом
Сову приняли сначала за темное пятнышко. Фото: vk.com/koshkispas

Жители Петербурга нашли на улице сову со сломанным крылом. Из-за темного времени суток птицу поначалу не заметили. Ее приняли сначала за темное пятнышко или кота. Об этом сообщается на странице «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум».

Пернатую обнаружили на клумбе на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. Одна женщина не смогла пройти мимо больной птицы и решила спасти ее.

«Положили её в коробку и ждали спасателей. Очень надеемся, что с ней всё будет хорошо! — рассказала спасительница.

Совушку передали в «Сирин». Сова чувствует себя неплохо, но пока неизвестно, сможет ли она теперь сова жить в диких условиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга мужчина спас раненую сову. Местный житель заметил птицу сегодня утром, 3 октября, возле своего дома на улице Писарева.

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