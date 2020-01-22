Стали известны доходы нового правительства России

После утверждения нового состава российского правительства, обнародовали доходы премьер-министра, вице-премьера и министров.

Так, за 2018-й год Михаил Мишустин заработан 18,9 миллионов рублей. Андрей Белоусов, занимающий должность первого вице-премьера, значительно меньше — 7,6 миллионов. Остальные вице-премьеры, Виктория Абраменко, Юрий Борисов и Татьяна Голикова, получили 10,5 млн, 17,2 млн и 14,2 млн рублей соответственно.

Выделился из правительственного аппарата вице-пермьер Юрий Трутнев с заработком в 583 миллиона рублей. Отметим, что данные о доходах собраны «Коммерсантом». Самые скромные доходы, как выяснилось, у Ольги Любимовой, занявшей пост министра промышленности и торговли. В 2018-м она заработала 2,4 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Госдумы выступили против приравнивания Советского союза к фашистской Германии.